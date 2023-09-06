السوداني يتابع تنفيذ الخطة الخدمية والأمنية في كربلاء

2023/09/06 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

يتابع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (6 أيلول 2023)، تنفيذ الخطة الخدمية والأمنية للزيارة الاربعينية في محافظة كربلاء.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يواصل، من مدينة كربلاء المقدسة، متابعة تنفيذ الخطة الخدمية والأمنية المرافقة لزيارة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)".

وأمس الثلاثاء، اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، توجيهات عاجلة خلال ترأسه اجتماعاً في كربلاء، لمتابعة الخطة الخدمية لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، إن "السوداني، ترأس فور وصوله إلى مدينة كربلاء المقدسة، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الخطّة الخدمية والأمنية للزيارة المليونية بمناسبة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، بحضور وزراء؛ الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارة، والصحة والكهرباء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الدائمية للزيارات المليونية، ومحافظ كربلاء المقدسة".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، أن "الجهد الاستثنائي الكبير المبذول من قبل كل دوائر ومؤسسات وتشكيلات الدولة والأجهزة التنفيذية، بمختلف اختصاصاتها ومسمياتها وأدوارها، قد جرى وضعه وتنسيقه ضمن خطّة واضحة، رُسمت وهُيئ لها مبكراً ضمن استعدادات استباقية واسعة"، مبيناً أن "الدولة قد سخّرت كل إمكاناتها من أجل تقديم الخدمة للمواطنين في كل مكان، وفي كل الظروف"، مشيداً بـ"الدور المتفاني الذي تؤديه قواتنا الأمنية بكل صنوفها، وجميع دوائر الدولة بموظفيها ومنتسبيها، موصياً الاستمرار بالهمّة ذاتها، والعطاء المستمر، لإتمام مراسم الزيارة إلى غاية عودة آخر زائر بصورة سلسة ومنسابة"، ومثمناً "الدور الذي اضطلع به المواطنون من كل محافظات العراق، والمواكب الحسينية المقامة على طول طُرق الزائرين وصولاً إلى مركز مدينة كربلاء المقدّسة، والدور الأساس الذي تؤديه في إنجاح الزيارة ورعاية الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم".

ووفقاً للبيان، "اطلع السوداني، خلال الاجتماع، على عرض تفصيلي لجوانب الخطط التي جرى تقديمها، في مجال إدارة النقل، والرعاية الصحية، والجوانب المتعلقة بتوفير الكهرباء والوقود، من السادة الوزراء والمسؤولين المعنيين"، موجهاً بـ"متابعة الفقرات الخدمية وتأمينها، والعمل على تهيئة كامل المتطلبات وفق الاحتياجات المرسومة، والاستعداد للاحتياجات الطارئة في كل مفاصل مراسم الزيارة".







