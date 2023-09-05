2023/09/06 | 12:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد القائد العام لقوى الأمن الداخلي الإيراني العميد رادان، يوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، أن أربعة ملايين زائر إيراني دخلوا إلى العراق من الحدود البرية والجوية الإيرانية للمشاركة في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في كربلاء.

وقال العميد رادان في تصريح خلال تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران إنه " حتى الآن عاد إلى البلاد 2.5 مليون زائر، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم اليوم الأربعاء إلى ثلاثة ملايين".

وأشار إلى أن "معبر شلمجة يعد ثاني أكثر الحدود ترددا للزوار بعبور مليون زائر"، لافتاً الى أن "حتى الآن عاد 700 ألف شخص إلى البلاد من حدود شلمجة."

وتابع العميد رادان، أن "بفضل تعاون المواطنين الإيرانيين شهدنا انخفاضا بنسبة 31 بالمائة في عدد وفيات مسيرة الأربعين.