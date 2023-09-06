رئيس الوزراء يواصل من كربلاء المقدسة متابعة تنفيذ خطة الزيارة الأربعينية

2023/09/06 | 12:55 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواصل متابعة تنفيذ خطة الزيارة الاربعينية في كربلاء المقدسة.

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يواصل من مدينة كربلاء المقدسة، متابعة تنفيذ الخطة الخدمية والأمنية المرافقة لزيارة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)".