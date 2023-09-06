2023/09/06 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من إطلاق سراح مواطنين اثنين من الإقليم تم إعتقالهما في السعودية.وقالت الدائرة في بيان تلقته “إيرث نيوز”، “في يوم الثلاثاء 5 أيلول/ سبتمبر 2023 وبعد الجهود المتواصلة من دائرة العلاقات الخارجية مع حكومة المملكة العربية السعودية تم الإفراج عن مواطنين اثنين من […]

ظهرت المقالة السعودية تطلق سراح مواطنين اثنين من إقليم كردستان أولاً على ايرث نيوز.