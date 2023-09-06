2023/09/06 | 13:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي عن سبب فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني الذي كان مهتما بالحصول على خدماته لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب. وقال بونو في تصريحات لإذاعة El Pelotazo الإسبانية:”في ديسمبر الماضي (بعد كأس العالم 2022)، كانت هناك عروض، لكنني لم أشعر بأن ذلك الوقت الصحيح للرحيل”. […]

ظهرت المقالة ياسين بونو يكشف سبب انهيار صفقة انتقاله لريال مدريد أولاً على ايرث نيوز.