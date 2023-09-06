ملاكات وزارة الشباب تواصل حملة تأهيل ملعب المدينة الدولي

2023/09/06 | 13:45 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، عن تواصل حملة التأهيل والإدامة الدورية لملعب المدينة الدولي، ليكون على أتم الجاهزية للاستحقاقات المقبلة.وقال مدير الملعب صالح المالكي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" العمل يسير وفق الخطة الموضوعة، وبتوجيه ومتابعة من وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، إذ يتواصل العمل في تأهيل وصيانة ملعب المدينة الدولي، إذ تم رش أرضية الملعب، بمواد وعناصر من الفسفور والمغنيسيوم والحديد، لتكوين الطبقة التي تغذي البذور، وتسرع إنبات الثيل الطبيعي، مع إجراء التسوية النهائية للتربة تمهيداً لرش البذور الخاصة بالثيل الطبيعي".وأضاف المالكي، أن" عملية تسوية التربة وخلطها بالمواد العضوية، تم بإشراف خبراء أجانب سبق وأن شاركوا بأعمال مماثلة في ملاعب الخليج، ومدينة البصرة الرياضية".وتابع المالكي أن "هذه الأعمال تجري إلى جانب أعمال المستطيل الأخضر، فإن العمل متواصل في الغرف الإدارية، ومنازع اللاعبين، ومنظومة الكاميرات، ونصب القواطع ومفاصل التمدد، وحفر الكورات لتصريف المياه".