ديالى تسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية

2023/09/06 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في ديالى، اليوم الأربعاء، عن اصابة جديدة بمرض الحمى النزفية، شرق بعقوبة مركز المحافظة، ليرتفع عدد الإصابات خلال العام الحالي الى 15 اصابة.

وقالت مديرة المستشفى ابتسام جاسم محمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شاباً يبلغ من العمر 23 عاما أُصيب بالحمى النزفية في منطقة (عتبة) التابعة لقضاء بلدروز(30 كم شرق بعقوبة)"، مبينة أن المصاب مربي مواشٍ ويملك حظائر للحيوانات".

واشارت محمد الى "اتخاذ الاجراءات البيطرية اللازمة التي تشمل مكافحة ورش محيط ومكان الاصابة وحظر حركة المواشي في منطقة الاصابة بالتنسيق مع الجهات الصحية".

يذكر ان ديالى سجلت خلال العام الحالي، حالتي وفاة بالحمى النزفية احداها لمنتسب في الجيش اصيب بالمرض خارج المحافظة، وتوفي في ديالى، وفتاة أخرى تبلغ من العمر 17 عاماً.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية، وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان.