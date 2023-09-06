2023/09/06 | 13:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت العتبة العباسية، اليوم الأربعاء، أن العدد الكلي للزائرين الذين قصدوا مدينة كربلاء لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين قد بلغ أكثر من 22 مليون زائر.

وقالت العتبة في بيان نشرته اليوم، إن العدد الكلي بلغ 22 مليوناً، و19 ألفاً، و146 زائراً.

بدوره أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال مؤتمر صحفي عقده في كربلاء، نجاح خطط زيارة الاربعين التي أشرف عليها شخصياً وبشكل مباشر.

من جهتها أعلنت جميعة الهلال الأحمر العراقي، تقديم خدماتها لأكثر من 3 ملايين زائر عراقي وأجنبي خلال مراسيم الاربعينية.

وشاركت جمعية الهلال الأحمر العراقي في تقديم الخدمات الصحية والإسعافية والعلاجية والتوعوية منذ بدء مسيرة الزائرين في المحافظات، وعلى امتداد طريقهم الى كربلاء، ثم التمركز في مداخل ووسط المدينة عبر نشر فرقها وتشكيل مفارز صحية.

وقال مدير القسم الصحي في جمعية الهلال الأحمر العراقي الدكتور علي الموسوي، في بيان إن أكثر من 2000 متطوع من جمعية الهلال الأحمر من المتدربين تدريبا عاليا عملوا في مدينة كربلاء، فضلا عن عمل 100 متطوعا شارك في كل محافظة لتقديم خدمات طبية وإسعافية لأكثر من 3 ملايين زائر، مشيرا الى اشتراك أكثر من 25 سيارة إسعاف تعمل على مدار الساعة لتقديم الإسعافات العاجلة ونقل الحالات التي تحتاج الى تداخلات طبية إلى المستشفيات.

وتابع بالقول، إن جمعية الهلال الأحمر استنفرت طاقتها لتقديم خدمات طبية عبر 10 عيادات متنقلة مجهزة بأحدث الاجهزة الطبية لتشخيص الحالات المرضية ، فضلا عن توفير العلاج الحالات المرضية من قبل 50 طبيا والكوادر التمريضية.

ولفت الى ” انتشار 75 مفرزة إسعافية موزعة في كل أنحاء مدينة كربلاء تقدم فيها خدمات، اذ يشارك أكثر من 500 مسعف من المسعفين المدربين، وتقسم المفارز الى ثابتة وجوالة، ويقوم فريق من حملة النقالات متكون من 100 متطوع بنقل المصابين في المناطق التي يصعب دخول السيارات إليها.