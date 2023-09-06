2023/09/06 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أكدت العتبة العباسية، اليوم الاربعاء (6 أيلول 2023)، أن عدد زائري الأربعينية تجاوز الـ22 مليوناً.

وذكرت العتبة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تشرفت مدينة كربلاء المقدسة بضيوف وزوار سيد الشهداء الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس في موسم الزيارة الأربعينية المباركة لهذا العام 1445هـ ، وكان لخدمة العتبات المقدسة شرف عظيم باستقبال وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين الكرام، وشملت هذه الخدمات العديد من الفعاليات الطبية والخدمية والعزائية".

واضافت أنه "تم توثيق أعداد الزائرين بمنظومة العد الإلكتروني للقادمين الى مداخل مدينة كربلاء المقدسة الرئيسية من قبل شعبة الاتصالات في العتبة العباسية المقدسة، وللعام الثامن على التوالي، والتوثيق التحليلي الإحصائي لباقي الخدمات في مدينة كربلاء المقدسة من قبل مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الإحصائية".

واشارت الى أنه "بلغ عدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة كربلاء المقدسة للمدة من يوم 1 صفر الخير لغاية الساعة 12:00 ظهراً يوم 20 صفر الخير وفقاً لمنظومة العد الإلكتروني وعلى أربعة مداخل رئيسية هي: (بغداد) - كربلاء نجف - كربلاء، بابل - كربلاء، حسينية - كربلاء) لهذا العام حوالي اثنان وعشرون مليوناً وتسعة عشر ألفاً ومائة وستة وأربعون زائرا)".



