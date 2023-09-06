زارا الطائف لمشاهدة مباراة.. اربيل تعلن إطلاق سراح مواطنين اثنين تم إعتقالهما في السعودية

2023/09/06 | 13:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – اربيل

اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في اقليم كردستان، اليوم الاربعاء (6 ايلول 2023)، اطلاق سراح مواطنين اثنين تم اعتقالهما في السعودية، فيما اشارت الى انهما زارا مدينة الطائف لمشاهدة مباراة لكرة القدم.

وقالت الدائرة في تصريح تابعته "بغداد اليوم"، إنه "بعد الجهود المتواصلة من دائرة العلاقات الخارجية مع حكومة المملكة العربية السعودية تم الإفراج عن مواطنين اثنين من إقليم كردستان وهما (صباح محمد موسى) و(سالار كريم عزيز)، وتم لمّ شملهما مع أُسرتيهما في أربيل صباح هذا اليوم".

واضافت أن "السلطات الأمنية في السعودية كانت قد اعتقلت الشخصين في مدينة الطائف بتاريخ 12/8/2023 "، مشيرة الى أنهما " كان قد زارا مدينة الطائف لمشاهدة مباراة كرة قدم بين ناديين سعوديين".

وبينت دائرة العلاقات الخارجية في الاقليم أن "ما حدث كان مجرد جهل المواطنين بقوانين ذلك البلد، ولم يرتكبا أي جريمة تستحق العقاب أوالسجن".