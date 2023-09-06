مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلق على قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط

2023/09/06 | 13:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال مستشار الأمن القومي الأمريكي إن قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2023، “استمرار للسياسة الحالية وليس حزمة جديدة من التخفيضات”. وأضاف جيك ساليفان خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض: “سأترك هذا الأمر للآخرين للتحدث عن التأثيرات المحددة على سوق النفط، أود أن أشير إلى أن ما تم الإعلان عنه كان […]

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