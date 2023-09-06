جميعها "مجهولة الدوافع".. أحداث أمنية بالجملة جنوبي العراق

2023/09/06 | 13:55 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بتسجيل حوادث أمنية عدة، بينها مقتل مواطن بسبب شجار مسلح، و وفاة نزيل داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت).

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين قاموا بمهاجمة منزل طبيب يسكن قضاء (گرمة بني سعيد) جنوبي مدينة الناصرية، بواسطة قنبلة يدوية، فيما لم يسجل الهجوم أي أضرار مادية أو بشرية، كما لم تعرف دوافعه".

وأضاف المصدر، أن "نزيلاً يبلغ من العمر 46 عاماً من أهالي العاصمة بغداد، توفي داخل سجن الناصرية المركزي (الحوت) دون معرفة أسباب الوفاة"، لافتاً إلى أن "المتوفى محكوم بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة الـ 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "شاباً في الأربعينات من عمره أقدم على الانتحار من خلال رمي نفسه بنهر الفرات وسط الناصرية، إلا أن محاولته باءت بالفشل بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من إنقاذه، حيث تبين لاحقاً أن محاولة انتحاره، سببها الضغوط النفسية التي يمر بها".

وفي قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار، قُتل شاب في الثلاثينات من عمره رميا بالرصاص بمنطقة ناظم 4، بعد شجار مسلح لم تعرف أسبابه مع طرف آخر، حيث نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، لإكمال الإجراءات القانونية لها، بحسب المصدر.