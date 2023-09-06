2023/09/06 | 14:09 - المصدر: ببجي موبايل

يتضمن التحديث الجديد والمثير للإصدار 2.8 من ببجي موبايل ما يلي:‏

حدث Zombies’ Edge : حدث احتلال متعدد الخرائط يضم ساحات معارك موبوءة بالمتحولين وأعداء جدد ومواقع، وتحديات وعناصر جديدة والمزيد.

: حدث احتلال متعدد الخرائط يضم ساحات معارك موبوءة بالمتحولين وأعداء جدد ومواقع، وتحديات وعناصر جديدة والمزيد. إضافات وتحسينات على خريطة عالم العجائب World of Wonder بما يشمل ( Creation Rating ) ونموذج Zombie PvE الجديد الخاص بالزومبي. ‎

بما يشمل ( ) ونموذج الجديد الخاص بالزومبي. شراكتان جديدتان مع أسماء شهيرة عالمياً لمطاعم وسيارات.

بغداد، العراق - 5 سبتمبر 2023: في 7 سبتمبر، سيتم اجتياح ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الهاتف المحمول الأكثر شعبية في العالم، بحشود من الموتى الأحياء "الزومبي" وذلك عبر التحديث الجديد المرعب 2.8. وفي الفترة التي تسبق حدث الهالوين، تأتي كائنات الزومبي إلى ساحات القتال بأعداء كثيرة ومخيفة، ومعهم تحديات وقدرات وعناصر جديدة لاستكشافها. كما ستأتي تحسينات وإضافات كبيرة إلى خريطة عالم العجائب World of Wonder، بما في ذلك طور Creation Rating‏ ونموذج‎‏ ‏Zombie PvE‏ الجديد الخاص بالزومبي‎، إلى جانب تحديث موسم مترو رويال Metro Royale جديد والدورة 5 الموسم 14.

وفي تحديث الإصدار 2.8، ستغمر جيوش المتحولين المصابين منطقة Erangel وMiramar وLivik حتى 6 نوفمبر! فقد تسببت الطاقة المظلمة والنابضة لـ Aerolith إلى تحويل المختبر المُخصص لدراسته إلى أرض قاحلة مهجورة مليئة بالإمدادات والموارد الوفيرة، والتي تمنح تلقائياً أولئك الذين يدخلونها بطاقة إعادة الحياة.

أما في أعماق مختبر Aerolith وOutpost على هذه الخرائط، فيجب على اللاعبين منع أكبر عدد ممكن من المتحولين من أن يمتصهم Aerolith قدر الإمكان. فكلما زاد عدد المسوخ التي يمتصها Aerolith ‎، كلما أصبح رئيس Rage Berserker المخيف المتكاثر أكثر قوة، مما يوفر تحدياً أكبر لهم. وسيتم مكافأة اللاعبين الذين يهزمون هذا العدو المخيف بصندوق مميز.

وتنتظر اللاعبين ثلاثة أشكال مخيفة للغاية من الزومي في تحديث الإصدار 2.8. فبالإضافة إلى المتحول العادي، يستخدم Berserker طويل القامة والمخيف أسلحة ودروعاً في ذراعه اليمنى المحصنة ذات العضلات، بينما يستطيع Ripper الرشيق القفز والاندفاع بسرعة للهجوم وتجنب الضربات. ‎

ومع ذلك، فإن المكافآت الناتجة عن هزيمة هؤلاء الموتى الأحياء تستحق عيش أجواء الرعب. وبينما يتجول بعض الزومبي بأشكالهم المشؤومة حول مختبر Aerolith، يمكن العثور على Rage Berserkers الأقوياء المتربصين بالقرب من Aerolith. وبمجرد هزيمتهم، تقوم هذه الوحوش المخيفة بإسقاط المواد الجينية، والتي يمكن أن تمنح اللاعبين مجموعة من القدرات المتطورة الخارقة للطبيعة والتي تشمل قفازات التحول وقفازات الذراع الضخمة التي تسبب كميات هائلة من أضرار المشاجرة وقدرة السحق الشرسة وطفرة الشفرة الحادة لضرب الأعداء، والتي تقترن بقدرة الركض السريع، لتسمح للاعبين بالتجول في ساحات القتال وإحداث الضرر على طول الطريق. ‎

ويمكن للاعبين أيضاً القفز على متن مركبة Maglev Hoverboard، التي يمكن الحصول عليها من المختبر، لاجتياز البر والبحر بكفاءة. كما ستكون هناك مفاجأة قادمة في أوائل شهر أكتوبر للاحتفال بأحداث الهالوين!

ويقدم تحديث الإصدار 2.8 أيضاً مجموعة من التحسينات على أسلوب اللعب، بما في ذلك تحسينات على خريطة عالم العجائب World of Wonder مع Creation Rating، وميزات لعب جديدة للمحرر، ونموذج قتال Zombie PvE، والذي تظهر فيه موجات جديدة من الوحوش في كل جولة، ويفوز فقط أولئك الذين يهزمونها جميعاً. ‎

وبالإضافة إلى ذلك، تم تحديث الموسم 14 من الدورة 5 بمحتوى جديد ومكافآت وعناصر تجميلية لفتحها والاستمتاع بها، وسيجلب الفصل 16 من ميترو رويال Metro Royale الأحدث سلاحاً جديداً ومقتنيات مثيرة. ‎

وينتظر اللاعبين مفاجآت إضافية من شراكتين مثيرتين مع واحدة من أكبر سلاسل المطاعم في العالم وعلامة تجارية مشهورة عالمياً للسيارات عالية الأداء. لذا، ترقبوا المزيد من التفاصيل!

ويُمكن العثور على التفاصيل الكاملة حول تحديث الإصدار 2.8 من ببجي موبايل في الملاحظات الرسمية المتوفرة هنا. ‎

وسيتوفر تحديث إصدار 2.8 من ببجي موبايل في 7 سبتمبر! يمكنكم تحميل اللعبة مجاناً عن طريق متجر التطبيقات App Store ومتجر جوجل بلاي Google Play Store

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نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017. تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد. ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة حسابات PUBG MOBILE الرسمية فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستجرام وتيك توك.

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تسنيم التميمي

المديرة الأولى للعلاقات العامة – تينسنت / لڤل إنفنت

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