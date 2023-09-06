أشخاص يتظاهرون أمام بلديات السليمانية للمطالبة ببناء أراضيهم

2023/09/06 | 14:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / تظاهر عدد من المواطنين، ظهر يوم الأربعاء، أمام رئاسة بلديات السليمانية ضمن إقليم كوردستان، احتجاجاً على عدم السماح لهم لبناء أراضيهم التي منحتها لهم حكومة الإقليم.

وقال ريبوار عبد الله - أحد المحتجين - لوكالة شفق نيوز، إن "قرابة 30 قطعة أرض تم تسليمها لمنتسبي وزارة البيشمركة من قبل حكومة إقليم كوردستان، قبل سنين، وتم تمليك تلك الأراضي، لكن الآن لا يسمح لنا ببناء تلك الأراضي من قبل بلديات السليمانية".

وأضاف أن "بأمر من نائب رئيس مجلس وزراء الإقليم، تم تشكيل لجنة في العام 2020، واللجنة قررت السماح لنا ببناء تلك الأراضي وأمر اللجنة بتوقيع من قوباد طالباني، ذهب إلى بلديات السليمانية، وأجابت الأخيرة بأنها تنفذ أمر اللجنة، لكن على أرض الواقع لا يوجد تنفيذ".

وتابع: "بعد متابعة الأمر والتواصل مع الجهات الجهات المعنية في مكتب نائب رئيس الحكومة، قبل ثلاثة أشهر تم توجيه كتاب آخر للبلديات لتسهيل مهمتنا، لكن بلدية السليمانية تقول: إن البلديات لم توجه بالسماح لكم ببناء تلك الأراضي".