الأولى من نوعها في العراق.. إجراءات في السليمانية للحفاظ على السلامة الغذائية

2023/09/06 | 14:35 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجان المشتركة المعنية بمتابعة عمل النشاطات الغذائية في السليمانية، اليوم الأربعاء، عن جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن المقصرين، فيما وصفت عملها بأنه "الأول من نوعه على مستوى العراق".

وقال رئيس اللجان المشتركة في السليمانية ريكلن جمال في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز إن "اللجان المشتركة تسعى ليلا ونهاراً الى الحفاظ على الأمن الغذائي للمجتمع وتحاول وبجدية منع اي تجاوز يعرض حياة الناس للخطر".

واضاف ان "عدد اللجان المشتركة العاملة في السليمانية هي 45 لجنة تعمل في كافة المجالات الغذائية والصحية والبيئية والصناعية وغيرها وبإشراف كوادر مختصة واكاديمية والان نستطيع القول أن عمل اللجان في السليمانية يعد الأول من نوعه على مستوى العراق".

وحول السلامة الغذائية بين الدكتور هيوا صالح عضو اللجان المشتركة خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرته شفق نيوز إنه "بعد متابعة قضية فحص (ملح الطعام)، اتضح ان بعض المعامل تقدم الملح الاصطناعي على انه ملح طبيعي وهذا يعد مخالفة للقوانين والسلامة الصحية، لهذا قمنا بتقديم بعض المخالفين للقضاء علما انهم يستوردون المواد من خارج الإقليم على أنها تستخدم لأمور أخرى".

وعن الأوان البلاستيكية التي يتم تصنيعها للبيع أكد هيوا صالح انه "بعد إجراء كشوفات مختبرية عن بعض الأنواع المستوردة من هذه الأواني اتضح عدم صلاحيتها للخزن الغذائية وتم محاسبة المقصرين لكن نستطيع القول ان كل المعامل المحلية في السليمانية التي تنتج اوانٍ بلاستيكية خاضعة للقياس والسيطرة النوعية ولا تحوي على اي اضرار تذكر ولا يوجد فيها مخاوف".

وأوضح عضو اللجنة المشتركة ان "بعض المواد يتم استيرادها كمحليات للمرطبات وقام البعض باستخدامها كمواد في صناعة العسل الاصطناعي وهي مواد مؤثرة على صحة الفرد وخصوصا ممن يعانون من مرض السكر وقد تم محاسبة المقصرين".

وفي إطار منفصل أشار رئيس اللجان المشتركة في السليمانية ريكان جمال ان "إدارة قائمقامية السليمانية طالبت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بتزويد مخابز الأفران بالغاز والنفط بسعر مدعوم وذلك بسبب ارتفاع تكاليف العمل بسبب ارتفاع سعر الدولار"، مؤكدا انهم "تمكنوا من السيطرة على أسعار الطحين التي ارتفعت بصورة كبيرة".