وفاة شابة أثناء إجرائها عملية تجميل في بغداد

2023/09/06 | 14:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توفيت شابة عشرينية أثناء إجراء عملية تجميل في "منزل" غير مرخص وسط العاصمة العراقية بغداد.

واخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن شابة (تولد عام 2000) توفيت، اليوم، أثناء إجراء عملية تجميلية لها داخل منزل غير مرخص يستخدم للعمليات التجميلية ضمن منطقة الكرادة.

وأوضح المصدر، أن والدة الشابة الضحية نقلت ابنتها إلى إحدى المستشفيات القريبة بعد تدهور حالتها الصحية، لكنها فارقت الحياة، مشيراً إلى القبض على ابن "الطبيبة" المتهمة، فيما تمكنت والدته "المتهمة" من الفرار.