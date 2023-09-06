السوداني يعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية

2023/09/06 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء (6 أيلول 2023)، نجاح خطة الزيارة الأربعينية.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي في محافظة كربلاء تابعته "بغداد اليوم"، إنه "اسندنا مهمة ادارة الزيارات المليونية الى هيئة الحج والعمرة"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية خصصت 50 مليار لإدارة ملف زيارة الاربعين من الموازنة و6 مليار من موازنة تنمية الاقاليم".

واضاف: "صدمنا بتلكؤ تنفيذ المشاريع الاتحادية بكربلاء وافتقار المدينة الى محطة تحويل الطاقة على اقل تقدير وهي من البديهيات في كل محافظة"، لافتا الى أنه "تم التوجيه بتنفيذ مشروع دوار الامام الحسين الاول ومشروع المياه الصالحة للشرب على محور النجف وعدد من المجسرات في مدينة كربلاء".

وأوضح السوداني أن "السنوات الماضية شهدت حديث عن مشروع السكك الحديدية مع النجف الاشرف ووجهنا بجعل المشروع حقيقة خلال العام القادم".

وبشأن أحداث كركوك، أكد رئيس الوزراء أن "كركوك عراقية ونشدد على اجراء انتخابات حرة وديمقراطية في المدينة، ولا توجد اي توترات امنية فيها".

وتابع: "ماتحدثت به رويترز صحيح وهناك تفاهمات وصلت لمراحل متقدمة مع الجانب التركي من اجل العودة سريعا لتصدير النفط عبر ميناء جيهان".

ومن جهته، أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل أنه "تم زيادة عدد ساعات التجهيز لكربلاء بواقع 36٪؜ بالمئة وتم تزويد المدينة بمايقارب 1600 ميغاواط"، مشيراً الى أنه "ستستمر الاستثناءات للمدينة الى مابعد الاعلان عن انتهاء الزيارة".

أما بشأن الاجراءات الطبية، اشار وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي الى أن "عدد مراجعي المؤسسات الطبية بلغ 10 ملايين و500 الف مراجع واكثر من 1000 عملية جراحية فضلا عن مشاركة 1500 سيارة اسعاف في عموم العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، عدّد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عوامل إنجاح الزيارة الأربعينية في كربلاء المقدسة.

وقال السوداني في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم": "من كربلاء البذل والعطاء والإباء والوحدة، نحيي جهود القوات الأمنية والوزارات وإدارات المحافظات والعتبات وأصحاب المواكب من المواطنين، التي أسهمت في إنجاح مراسم الزيارة الأربعينية، وضربت أروع الأمثلة في الكرم المنقطع النظير، حيث احتضنت مدينة الحسين (ع) ملايين الزائرين من داخل البلد وخارجه".

وأضاف السوداني: "حفظ الله العراق والعراقيين، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والسلام والمحبة".



