2023/09/06 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023) إلقاء القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مختلفة وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة بعملية تفتيش في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "قطعات الشرطة الإتحادية تمكنت من إلقاء القبض على 7 متهمين وفق مواد قانونية مختلفة تنوعت بين (حيازة رمانة هجومية ، اعتداء على موظف وسرقة)"، مشيرةً الى أن "العمليات تمت إثر تنفيذ واجبات وأوامر قبض وممارسات أمنية في مناطق ( الصابيات ، حي الكوفة )" .

وفي سياق منفصل قالت الوزارة بحسب البيان إن "قطعات الفرقة الخامسة شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (كميرة) ببغداد ، ضمن قاطع اللواء التاسع عشر"، مبينةً أن "العملية أسفرت عن العثور على بندقيتين ، مسدسين ، 270 اطلاقة بندقية كلاشنكوف ، 9 مخازن بندقية كلاشنكوف ومواد اخرى".

وأشارت الى أن "المتهمين احيلوا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم وضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً"



