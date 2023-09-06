2023/09/06 | 15:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن “تخصيب اليورانيوم في إيران، بدرجة تصل إلى 60 في المئة، ليس له غرض سلمي موثوق”. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، في مؤتمر صحفي، إنه “لن يعلّق على التقارير الصحفية حول معدل تراكم اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، ما لم يتم الإعلان عنه رسميا”. […]

ظهرت المقالة أمريكا: تخصيب اليورانيوم في إيران تجاوز “الأغراض السلمية” أولاً على ايرث نيوز.