2023/09/06 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت مصادر محلية لوكالة “نوفوستي” باندلاع اشتباكات بين الجيش الأفغاني وقوات حرس الحدود الباكستانية. وبحسب المصادر فإن الاشتباكات وقعت في منطقة حاجز “طورخام” في المنطقة الحدودية، حيث سمع إطلاق نار. ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أمنية باكستانية، دون صدور تصريحات رسمية، أن المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستان أغلق الأربعاء إثر تبادل قوات […]

ظهرت المقالة اندلاع اشتباكات على الحدود الأفغانية الباكستانية أولاً على ايرث نيوز.