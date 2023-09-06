الأسبوع المقبل.. العراق على موعد مع كتلة هواء باردة

2023/09/06 | 15:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

توقع الراصد الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء (6 ايلول 2023)، انخفاض درجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل، بعد تأثر مناطق شمال ووسط وغرب العراق بكتلة هواء باردة.

وقال عطية في تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، إنه "اعتبارًا من بداية الاسبوع المقبل، ستتأثر مدن شمال ووسط وغرب البلاد بأندفاع هواء بارد في الطبقات العليا، ما يسبب انخفاضًا واضحًا بدرجات الحرارة".

واوضح أن "الاجواء ستكون اكثر اعتدالا خلال ساعات الليل ومعتدلة نسبيًا خلال ساعات النهار "، مضيفا "اما مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة فلا يوجد انخفاض واضح لكن الاحساس الحراري عمومًا يكون اقل شدة من الايام الحالية، بعد أن تتأثر نهاية الاسبوع الحالي بموجة رطوبة تشمل محافظتي البصرة وميسان".