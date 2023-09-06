رئيس الوزراء: خطة الزيارة الأربعينية مستمرة وأعداد المشاركين لهذا العام غير مسبوقة

2023/09/06 | 16:50 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة – واع – عباس الرحيمي

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن جميع إمكانيات الدولة وظفت لاستقبال زائري الأربعينية، وفيما بين ان أعداد الزائرين المشاركين في الزيارة الأربعينية لهذا العام غير مسبوقة، أشار الى أن خطة الزيارة مستمرة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده في كربلاء المقدسة تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "عظم الله أجور المشاركين في أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث إن الكلمات تعجز عن وصف الملحمة الحسينية"، مؤكداً "التزام الحكومة وأجهزتها المدنية والأمنية بتيسير كل الخدمات طيلة فترة الزيارة الأربعينية".

وأضاف، أن "كل إمكانيات الدولة وظفت لتوفير الأجواء الملائمة لاستقبال الملايين من الزائرين"، مشيرا الى ان "أبناء الشعب العراقي تميزوا بالعشق الحسيني".

وثمن رئيس الوزراء "بالدور الكبير الذي بذلته الدولة ومؤسساتها في زيارة الأربعين"، مقدما الشكر "إلى مجلس الوزراء وبالخصوص لوزراء الكهرباء الصحة والوكلاء النفط والنقل والتجارة الذين تواجدوا نيابة عن الوزراء".

وتابع أن "الأجهزة الأمنية قدموا خدمة متواصلة لم تقتصر على الجانب الأمني، حيث رصدت كل صغيرة وكبيرة بالشكل الذي يوفر الأمن الذي يتربص له الأعداء"، موضحا "أننا نتابع أدق التفاصيل ولم نهمل أي معلومة".

وقدم رئيس الوزراء "الشكر إلى القوات الأمنية والأبطال في هيئة الحشد الشعبي الذين بذلوا كثيراً من العطاء والجهد والخدمة"، لافتا الى ان "هيئة الحشد الشعبي قدمت لأول مرة خطة متكاملة بدءاً من المنافذ وصولا إلى مدينة كربلاء المقدسة".

وبين "أننا بصدد دراسة مقترح إضافة مهمة إدارة الزيارات إلى مهام هيئة الحج"، مقدما الشكر "إلى إدارة العتبات المقدسة التي بذلت جهود استثنائية".

وأوضح أن "تنظيم المواكب الحسينية هي انعكاس لحالة الشعب وأخلاقياته بالكرم والضيافة"، لافتا الى ان "المواكب الحسينية لم تقتصر على مذهب او دين او منطقة".

وذكر أن "هذه الزيارة هي الأولى التي تشترك فيها موارد من كل المحافظات بضمنها اقليم كردستان"، لافتا الى أن "أعداد الزائرين المشاركين في الزيارة الأربعينية لهذا العام غير مسبوقة".

وبين ان "خطة الزيارة الأربعينية أعدت بشكل مبكر"، موضحا أن "الانسيابية وتوزيع المهام مقدمة لنجاح خطة الزيارة الأربعينية".

وتابع "أطلقنا أكثر من 50 مليار دينار لدعم الزيارة الاربعينية، وانجزنا مشروع طريق بغداد باتجاه جرف النصر خلال شهرين"، لافتا الى "إصدار 8 إجراءات لتذليل المعوقات وتقديم الخدمة لزائري الأربعينية".

ولفت إلى أن "خطة الزيارة مستمرة"، موضحا "أننا حددنا مشاريع لتنفيذها استعداداً للزيارة الأربعينية المقبلة".