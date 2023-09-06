وزير الداخلية: لم يحصل أي خرق أمني طيلة أيام الزيارة الأربعينية

2023/09/06 | 16:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا لزيارة الأربعين وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، عدم "حصول أي خرق أمني طيلة أيام زيارة الأربعين".

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي مشترك ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمشاركة وزراء ومحافظ كربلاء ومسؤولين آخرين عُقد في كربلاء عصر اليوم، ان "خطة زيارة الأربعين هذا العام تم الإعداد لها مبكراً، وسبقت الخطة زيارة الأربعين تنفيذ عمليات أمنية استخبارية ركزت على المحافظات القريبة من كربلاء المقدسة والتي تشهد مرور الزائرين".

وبين، ان "جميع القطعات الأمنية انتشرت يوم 1 صفر على طول تنقل طرق الزائرين" كاشفاً عن "تعزيز محافظة كربلاء بقطعات من الشرطة الاتحادية والفرقة التاسعة من الجيش العراقي و6 ألوية من الحشد الشعبي".

وأضاف الشمري "كما عززنا محافظة بابل بفرقة التدخل السريع واستنفار قيادة قوات حرس الحدود في محافظة النجف الأشرف".

ولفت الى، ان "قيادتي طيران الجيش والقوة الجوية أجريتا استطلاعات جوية على مدار 24 ساعة".