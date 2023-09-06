شنيشل يكشف تشكيلة الاولمبي العراقي امام مكاو

2023/09/06 | 17:30 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل عن التشكيلة الاساسية لمواجهة منتخب مكاو في مباراته التي تجري مساء اليوم الاربعاء في تمام الساعة السادسة ضمن افتتاح منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.

وتتألف التشكيلة من كميل سعدي لحراسة المرمى ولخط الدفاع كل من مصطفى سعدون ويوسف الامام وزيد تحسين وكرار سعد ولخط الوسط كل من كرار محمد وعلي جاسم والكسندر اوراها ورضا فاضل وبلند ازاد وللهجوم حسين اللاوندي