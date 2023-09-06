السوداني: خطة الأربعينية مستمرة ونستعد للزيارة المقبلة بتنفيذ مشاريع محددة

2023/09/06 | 17:36 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (6 أيلول 2023)، استمرار الخطة الخاصة بزيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع).

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع عدد من الوزراء ومحافظ كربلاء والقيادات الأمنية والجهات الخدمية في كربلاء بعد انتهاء مراسم الزيارة "خطة الزيارة الأربعينية مستمرة" مبيناً، ان "أعداد الزائرين المشاركين في الزيارة الأربعينية لهذا العام غير مسبوقة".

وأضاف، ان "الانسيابية وتوزيع المهام مقدمة لنجاح خطة الزيارة الأربعينية" مشيرا الى " إصدار 8 إجراءات لتذليل المعوقات وتقديم الخدمة لزائري الأربعينية" لافتا الى "إنجاز مشروع طريق بغداد باتجاه جرف النصر صوب كربلاء خلال شهرين، كما حددنا مشاريع لتنفيذها استعداداً للزيارة الأربعينية المقبلة".

وكشف السوداني، ان الحكومة "بصدد دراسة مقترح إضافة مهمة إدارة الزيارات إلى مهام هيئة الحج والعمرة".

وتابع، ان "الأجهزة الأمنية قدمت خدمة متواصلة لم تقتصر على الجانب الأمني فقط، كما رصدت كل صغيرة وكبيرة بالشكل الذي يوفر الأمن والذي يتربص به الأعداء" مؤكداً "نتابع أدق التفاصيل ولم نهمل أي معلومة".

وأضاف السوداني "كل الشكر إلى الأجهزة الأمنية وفي هيئة الحشد الشعبي الذين بذلوا كثيراً من العطاء والجهد والخدمة" لافتا الى، ان "هيئة الحشد الشعبي ولأول مرة تقدم خطة متكاملة بدءاً من المنافذ وصولاً إلى مدينة كربلاء المقدسة".

وبين، ان "تنظيم المواكب الحسينية هي انعكاس لحالة الشعب وأخلاقياته بالكرم والضيافة" منوهاً الى ان "المواكب الحسينية لم تقتصر على مذهب أو دين أو منطقة".

وقال رئيس الوزراء ان "هذه الزيارة هي الأولى التي تشترك فيها موارد من كل المحافظات بضمنها إقليم كردستان"، مشيراً الى أن "مشروع سكة كربلاء - النجف سينفذ قريباً".