2023/09/06 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

أقامت السفارة العراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة مجلس عزاء للشاعر كريم العراقي الذي توفي يوم الجمعة الماضي في أحد مشافي أبوظبي، عن عمر ناهز 68 عاما. وحضر العزاء عدد من نجوم الفن والشعر، أبرزهم الفنانين كاظم الساهر ونصير شمة. ونظمت سفارة جمهورية العراق في دولة الامارات العربية المتحدة والقنصلية العامة لجمهورية العراق في دبي والامارات […]

ظهرت المقالة بحضور القيصر وعدد من المشاهير.. مجلس عزاء للراحل كريم العراقي في الإمارات (صور) أولاً على ايرث نيوز.