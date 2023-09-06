2023/09/06 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ينتظر نادي الزوراء الرياضي، وصول لاعبين محترفين إلى العراق تمهيداً للانضمام إلى تدريبات النوارس في دهوك. وقال المتحدث باسم نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد لـ”ايرث نيوز” إن “المحترفين السنغالي لامين تال والتونسي اسكندر الشيحي يصلان مطار أربيل اليوم تمهيداً للالتحاق بتدريبات الزوراء في دهوك”. وبين رشيد بالقول أن “المهاجم الغابوني ابو بكر كوني […]

ظهرت المقالة محترفان جديدان يلتحقان بالزوراء اليوم أولاً على ايرث نيوز.