2023/09/06 | 17:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن وزير التجارة، اثير داود الغريري، اليوم الاربعاء، عن نجاح خطة الوزارة الخاصة بزيارة ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام لهذا العام على المحور الرئيسي (كربلاء – نجف) وباقي المحاور الاخرى التي خصصتها قيادة عمليات محافظة كربلاء . وأضاف الوزير الغريري في بيان تلقته ايرث نيوز ان “الوزارة استنفرت جهودها لانجاح خطة الزيارة […]

ظهرت المقالة التجارة تعلن نجاح خطتها الخاصة بالزيارة الاربعينية أولاً على ايرث نيوز.