لجنة نيابية تؤكد فشل انظمة الرعاية الصحية في العراق وتحدد الاسباب

2023/09/06 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، فشل وتراجع انظمة الرعاية الصحية في العراق، فيما أشرت الاسباب وبينت الحلول.

وصُنِّف العراقُ بالمرتبة الـ 79 عالميا، وبالمرتبة الـ 11 عربيا بين دول العالم بأفضل أنظمة الرعاية الصحية للعام 2023 من مؤشر الرعاية الصحية لمجلة" CEOWORLD".

وسجل "العراق بما يتعلق بالبنية التحتية الطبية والمهنيين70.73 نقطة، وبما يتعلق توافر الدواء والتكلفة 52.88 نقطة، وبما يتعلق جاهزية الحكومة 64.43 نقطة"، وفقا للمؤشر.

فشل وتراجع الرعاية الصحية

لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، اوضحت لـ"بغداد اليوم" ، أسباب تراجع وفشل أنظمة الرعاية الصحية في العراق.

وتقول عضو اللجنة سهام الموسوي، إنه "طيلة السنوات الماضية كان هناك سوء في إدارة الملف الصحي في العراق، فضلا عن وجود شبهات فساد في الكثير الملفات التعاقدية، التي تمس المواطن بشكل مباشر"، مشيرة الى أن "الفساد وسوء الإدارة هما السبب بتراجع أنظمة الرعاية الصحية في العراق".

وأضافت الموسوي أن "تطوير أنظمة الرعاية الصحية في العراق لا يحتاج الى تشريعات، بل يحتاج الى عمل حقيقي لتطوير هذا القطاع المهمل".

واشارت الى "اهتمام الحكومة بهذا القطاع"، مؤكدة "وجود تطور في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، فضلا عن تطوير البنى التحتية وافتتاح مستشفيات جديدة في محافظات مختلفة بهدف الارتقاء بالواقع الصحي في العراق".

العراق ثالثاً بــ"أسوأ" رعاية صحية

وفي (ايار 2023)، صنّف موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، العراق في المرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم.

وذكر الموقع في تقريره لعام 2023 أن "العراق جاء بالمرتبة الثالثة بأسوأ رعاية صحية بالعالم من أصل 94 دولة مدرجة بالجدول، حيث حصل على 43.46 نقطة".

التغطية الصحية الشاملة

وفي (23 آيار 2023)، أكد وزير الصحة صالح الحسناوي، مضي العراق بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، فيما أشار إلى إصدار جملة من التشريعات للحد من الأدوية المغشوشة.

وقال الحسناوي في كلمة له بمناسبة الذكرى (75) لتأسيس منظمة الصحة العالمية، إن" الحكومة العراقية وضعت في أولوياتها الرعاية الصحية".