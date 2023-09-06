وزير التجارة يعلن نجاح خطة الوزارة الخاصة بالزيارة الأربعينية

2023/09/06 | 17:50 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء، نجاح خطة الوزارة الخاصة بزيارة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.وقال الغريري في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الوزارة استنفرت جهودها لإنجاح خطة الزيارة الأربعينية بمشاركتها بأسطول بعدد فعلي وصل إلى 700 عجلة إنتاجية تابعة لأسطول النقل المركزي و(100) سيارة خدمية والتي ساهمت بشكل كبير في تخفيف الزخم واحتواء الحشود المليونية في مرائب النقل التي توزعت فيها عجلات الوزارة وبجميع المحاور، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى كتوزيع الماء والعصائر والثلج والصمون على الزائرين وأصحاب المواكب الحسينية".وأكد الغريري، أن" نجاح خطة نقل الوزارة جاءت بتضافر كل جهود الفريق الوزاري والتي تجسدت بالتواجد الميداني لوكيل الوزارة الإداري ستار الجابري المشرف على المشاركة بهذه المناسبة بالإضافة إلى تواجد عدد من الإدارات العليا وإدارات أقسام النقل المركزي والحركة والنقل من خلال التنسيق المشترك مع اللجنة العليا المشرفة على الزيارة والجهات الساندة الأخرى".وأشار، إلى أن" الحكومة المحلية وقيادة عمليات المحافظة والمرجعية الدينية أشادت بجهود وزارة التجارة المتمثلة بفريق عمل الوزارة الذي استطاع العمل على مدار ساعات اليوم بخدمة الجموع الغفيرة من المسلمين الذين أحيوا هذه المناسبة العظيمة والتي عبرت عن تلاحم العراقيين وتكاتفهم ووحدتهم الوطنية".وأعرب وزير التجارة، عن شكره لملاكات الوزارة التي ساهمت في نجاح الخطة عبر العمل والتفاني في سبيل خدمة زائري أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام".