العمليات المشتركة: جميع القطعات اشتركت في خطة تأمين الزيارة الأربعينية

2023/09/06 | 17:50 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، أن جميع القطعات اشتركت في خطة تأمين الزيارة الأربعينية.وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقد في محافظة كربلاء المقدسة، بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية، حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" جميع القطعات اشتركت في خطة تأمين الزيارة الأربعينية"، وقد أمنت العمليات المشتركة كل القطعات بدون استثناء".وأضاف المحمداوي، أن" الخطة الأمنية ستستمر حتى مغادرة آخر زائر من كربلاء المقدسة".