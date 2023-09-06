ارتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق

2023/09/06 | 17:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار بشكل طفيف، اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد و في أربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار صباح اليوم 153600 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 154750 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 152750 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعاً طفيفاً ايضاً حيث بلغ سعر البيع 154450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154350 ديناراً مقابل 100 دولار.