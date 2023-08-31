تشكيلة الأولمبي أمام ماكاو مساء اليوم

2023/09/06 | 17:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، التشكيلة الأساسية للمنتخب في مواجهة نظيره ماكاو في مباراته التي تجري مساء اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023) ضمن افتتاح منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة على ملعب نادي الكويت الكويتي التي تستضيفها الكويت والمؤهلة لكأس آسيا.

وحسب نظام البطولة يخوض 42 منتخبا منافساتهم من أجل التأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، ضمن 11 مجموعة، حيث تقام التصفيات بنظام التجمع من جولة واحدة، على أن يتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في جميع المجموعات.



وينضم المتأهلون إلى قطر التي صعدت تلقائيا، كونها البلد المضيف، وذلك في نهائيات النسخة السادسة من البطولة القارية، والمقرر إقامة منافساتها من 15 أبريل/نيسان حتى 3 مايو/أيار 2024، والمؤهلة لأولمبياد باريس.