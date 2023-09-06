التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبي في مواجهة ماكاو

2023/09/06 | 18:30 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الأولمبي في مواجهة منتخب ماكاو.وقال الاتحاد في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" التشكيلة ضمت في حراسة المرمى كميل سعدي، وفي خط الدفاع زيد تحسين ويوسف الإمام ومصطفى سعدون وكرار سعد، أما في خط الوسط كرار محمد والكسندر اوراها و علي جاسم و رضا فاضل وبلند آزاد، وفي خط الهجوم حسين اللاوندي".وأضاف، أن" المباراة ستجري، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة، ضمن افتتاح منافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً".