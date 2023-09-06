2023/09/06 | 18:30 - المصدر: العربي الجديد

قال لاعب المنتخب الأردني لكرة القدم، يزن العرب، إنّ تدريبات "النشامى" بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة خلال الفترة الماضية كانت على أعلى المستويات.

وأكد لاعب فريق الوحدات والمنتخب الأردني، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، على هامش التدريب الأخير لمنتخب الأردن في العاصمة عمّان استعداداً لمواجهة النرويج وأذربيجان ودياً، أنّ اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم.

وبيّن العرب أنّ التدريبات تمتاز بالنسق القوي والتركيز العالي كون الفترة المقبلة مهمة جداً لـ"النشامى"، مشيراً إلى أنّ اللاعبين يسعون إلى تطوير مستواهم، وتقديم أداء يليق بسمعة منتخب الأردن.

وقال: "المرحلة القادمة مهمة جداً كون النشامى سيخوضون خلال المعسكر الحالي مباراتين، وبعد ذلك سنخوض بطولة رباعية يشارك فيها منتخبات قطر وإيران والعراق، وهي منتخبات قوية"، مشدداً على أنّ "النشامى" يخطون خطوة تلو الأخرى للوصول إلى الأداء المطلوب من اللاعبين من أجل تطويره.

ويأتي المعسكر الحالي لمنتخب الأردن ضمن التحضيرات لخوض تصفيات كأس العالم 2026 والتي تنطلق أواخر العام الجاري، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع 2024.