2023/09/06 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، تسجيل إصابة جديدة بمرض الحمى النزفية لترتفع الإصابات الى 15 حالة في المحافظة منذ مطلع 2023.

وقالت مدير المستشفى البيطري في ديالى ابتسام محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لشاب عمره 23 سنة في قرية عتبة قرب قضاء بلدروز (32كم شرق بعقوبة) سجلت بعد اخذ العينات"، مبينة انها "الإصابة رقم 15 خلال 2023".

وأضافت، أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من خلال رش الحظائر وفرض حظر على حركة المواشي والأغنام ضمن دائرة نصف قطرها 15كم في منطقة الإصابة".

وأشارت الى أن "جهود المستشفى مستمرة في تعقب أي إصابة للمرض من اجل منع تسجيل المزيد من الإصابات".

وسجلت وزارة الصحة منذ مطلع 2023 وحتى نهاية آب الماضي، 505 اصابات مؤكدة بالحمى النزفية، من بينها 64 حالة وفاة.