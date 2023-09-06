2023/09/06 | 18:40 - المصدر: ايرث نيوز

قال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد أن التغطية الإعلامية للزيارة الأربعينية هذا العام كانت الأكبر خلال التأريخ حيث شارك فيها أكثر من ألفي صحفي عراقي وأجنبي. وأوضح المؤيد في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “في الوقت الذي يشكر دولة رئيس الوزراء والعتبتين الحسينة والعباسية والحكومة المحلية وجميع الأجهزة الساندة التي سهلت مشاركة أكثر […]

ظهرت المقالة بمشاركة أكثر من ألفي إعلامي.. الإعلام والاتصالات: التغطية الإعلامية للأربعينية كانت الأكبر في تأريخ الزيارة أولاً على ايرث نيوز.