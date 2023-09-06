مدير مديرية مكافة الجريمةالمنظمة في كركوك… نستلهم العبروالدروس من المسيرة العظيمة لأبا عبدالله الحسين ونؤكد على المضي في طريق إحقاق الحق

2023/09/06 | 19:00 - المصدر: وكالة وطن

*…………?تعزية?…………….* *أتقدم بأحر التعازي والمواساة الى مقام النبي الأعظم ( صلى الله عليه وألهِ ) وللأمة الإسلامية جمعاء بذكرى أريعينية الإمام الحسين ( عليه السلام ) وإذ ندعوا إلى استلهام العبر* *والدروس من المسيرة العظيمة لأبا عبدالله الحسين ونؤكد على المضي في طريق إحقاق الحق *، *وأن نكون عيوناً ساهرة تحمي وطننا العزيز* *وأسال الله […]