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مدير مديرية مكافة الجريمةالمنظمة في كركوك… نستلهم العبروالدروس من المسيرة العظيمة لأبا عبدالله الحسين ونؤكد على المضي في طريق إحقاق الحق

مدير مديرية مكافة الجريمةالمنظمة في كركوك… نستلهم العبروالدروس من المسيرة العظيمة لأبا عبدالله الحسين ونؤكد على المضي في طريق إحقاق الحق
مدير مديرية مكافة الجريمةالمنظمة في كركوك… نستلهم العبروالدروس من المسيرة العظيمة لأبا عبدالله الحسين ونؤكد على المضي في طريق إحقاق الحق
2023/09/06 | 19:00 - المصدر: وكالة وطن
*…………?تعزية?…………….* *أتقدم بأحر التعازي والمواساة الى مقام النبي الأعظم ( صلى الله عليه وألهِ ) وللأمة الإسلامية جمعاء بذكرى أريعينية الإمام الحسين ( عليه السلام ) وإذ ندعوا إلى استلهام العبر* *والدروس من المسيرة العظيمة لأبا عبدالله الحسين ونؤكد على المضي في طريق إحقاق الحق *، *وأن نكون عيوناً ساهرة تحمي وطننا العزيز* *وأسال الله […]

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