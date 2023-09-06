تحت أنظار مسؤول بريطاني.. السليمانية تشكو تزايد حالات الكوليرا والسرطان وواقع مشفاها الوحيد

2023/09/06 | 19:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت صحة السليمانية، اليوم الأربعاء، عن تزايد حالات الاصابة بالكوليرا والسرطان في المحافظة، وفيما شكت واقع حال المشفى الوحيد المتخصص بمعالجة المرض "الأخطر عالمياً"، اكدت ان خطتها تتضمن إنشاء مدينة طبية بالأمراض السرطانية.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ "لامبس" البريطانية سرباز برزنجي الي مستشفى هيوا للأمراض السرطانية بحضور محافظ السليمانية هفال ابو بكر.

وقال مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "احصائيات الإصابات بوباء كوليرا متزايدة لكنها ستتجه نحو الانحدار في الأيام المقبلة"، مؤكدا ان "الصحة تجاوزت مرحلة انتشار الوباء في المحافظة".

وأضاف ان "الصحة الآن تتعامل مع كل حالات الإسهال والقيء على أنها كوليرا ولم نرسل اي حالة للفحص المختبري في بغداد"، مشيرا إلى أن "أغلب مناطق السليمانية لايوجد فيها مشاريع صحية للماء لهذا يجبر أهلها على شراء الماء من مصادر أخرى بعضها صحي ومجاز من قبلنا والبعض الآخر غير مجاز لهذا يتطلب الحيطة والحذر في هذه الفترة".

وأكد المدير العام ان "واجبات المؤسسات الصحية تنحصر في تقديم العلاج لحالات الاصابة أما الوقاية فهي من واجبات المواطنين لهذا فان الواجب الرئيسي لمنع تفشي الوباء بصورة مضرة تقع على عاتق المواطن نفسه".

وحول أعداد الإصابات بمرض السرطان بيّن المسؤول الصحي أن "الأعداد في تزايد مستمر لأسباب عديدة"، موضحا أنه تم تزويد مشفى هيوا بأدوية تبلغ قيمتها 60 مليار دينار في العام الماضي، وخلال الأشهر الست الأولى من هذا العام تم تزويد المشفى بنحو 70 مليار من الأدوية وهذا دليل على تزايد حالات الإصابة"

واوضح ان "الكوادر الصحية تبذل قصارى جهدها لمنح العلاج للحالات التي ترد إلى مستشفى هيوا"، مؤكدا ان "بناية المشفى لا تستوعب الأعداد الكبيرة التي تتردد عليها كون هذه البناية صممت لمديرية صحة السليمانية لكن تم تسليمها لكوادر مستشفى هيوا للضرورة الواجبة".،

واشار هورامي إلى أن "المشفى مر بمراحل من الترميم كان آخرها بتمويل من الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مؤكدا ان "البناية قد تكون كافية لمرضى محافظة السليمانية لوحدها لكن الآن المشفى يستقبل من كافة المحافظات العراقية وحتى من خارج العراق".

وأوضح إن "خطة وزارة الصحة هي بناء مدينة طبية خاصة بالامراض السرطانية في حديقة هواري شار وقد تمت كافة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروع لكن بسبب عدم توفر السيولة المالية لم يتم تنفيذ المشروع لغاية الآن".

بدوره ثمن محافظ لامبس البريطانية سرباز برزنجي في كلمته "جهود الكوادر الصحية في مستشفى هيوا للأمراض السرطانية والمؤسسات الصحية في السليمانية كون هذا المشفى تقدم العلاج المواطنين اجانب ومن داخل العراق وهذا جهد يحسب لها" بحسب رأيه، مؤكدا "دعم محافظة لامبس لهذه المشفى".