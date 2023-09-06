2023/09/06 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

لم تنتهِ الزيارة الأربعينية بعد، فيما اوشكت على الانتهاء، لتشير الاحصائيات الى مشاركة أكثر من 22 مليون زائر بزيادة اكثر من 900 ألف زائر مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت العتبة العباسية، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، أن "العدد الكلي لزائري أربعينية الإمام الحسين في محافظة كربلاء المقدسة بلغ 22,019,146 زائر" هذا العام، فيما بلغ عدد الزائرين العام الماضي 21.1 مليون زائر.

وشكّل الإيرانيون غالبية بين الأجانب، مع مشاركة أربعة ملايين إيراني في إحياء الذكرى، وفق ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن مسؤول إيراني، وفي عام 2022، شارك في إحياء الذكرى .21.1 مليون زائر، وفقا لإحصاءات رسمية. وكان عدد الزوّار الإيرانيين حينها 3 ملايين زائر، من بين خمسة ملايين أجنبي توافدوا للعراق.

وتمثّل ذكرى الأربعين إحدى أكبر التجمّعات الدينية في العالم، يحيي خلالها المسلمون الشيعة ذكرى يوم الأربعين على مقتل الإمام الحسين في واقعة الطف عام 680 ميلادي.

ورغم درجات الحرارة العالية التي تتجاوز الأربعين درجة مؤية، يحتشد الزوّار حول مرقدي الإمامين الحسين، وأخيه العباس، وسط المدينة، ثمّ لأداء الصلاة داخل المرقدين، وفقا لمصوّر في فرانس برس.

وفي غضون ذلك، تتنقل في الساحة مواكب يقيمها رجال يرتدون ملابس سوداء، رافعة أعلاما سوداء، ولافتات تحمل صور الإمام الحسين.

وقال العراقي أحمد غالب، القادم من السويد للمشاركة في إحياء ذكرى الأربعين، لوكالة فرانس برس "جئنا من مدينة مالمو السويدية والأجواء الأمنية والخدمية جيدة جداً" في كربلاء.

وأضاف "الحرارة تؤثر علينا قليلاً بسبب اختلاف الجو" مع السويد.

ويشارك غالب في أحد مواكب تقديم خدمة للزوار على طريق رئيسي يؤدي إلى كربلاء.

وزار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مساء الثلاثاء كربلاء بهدف "الإشراف على الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الأربعينية"، حسب ما نقل بيان رسمي.

وأشاد السوادني بدور المتطوعين "من جميع محافظات العراق"، الذين نظموا "مواكب" على امتداد الطرق التي سلكها الزوار، لتقديم الطعام والشراب لهم.

وبينما شارك 4 ملايين زائر اجنبي من بين 22 مليون زائر، هذا يعني ان العراقيين المشاركين بالزيارة بلغوا اكثر من 18 مليون زائر، وهم يمثلون اكثر من 40% من اجمالي العراقيين.