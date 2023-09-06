2023/09/06 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت شركة الأدوية الأمريكية “موديرنا”، اليوم الأربعاء، إن بيانات التجارب السريرية أظهرت أن لقاحها المعدل ضد “كوفيد-19” سيكون فعالا على الأرجح ضد السلالة الفرعية (بي.إيه.2.86) شديدة التحور من فيروس كورونا، التي أثارت مخاوف من عودة انتشار العدوى. وأضافت الشركة أن “جرعة من التطعيم بلقاحها ولدت زيادة في الأجسام المضادة لدى البشر بواقع أكثر […]

ظهرت المقالة “موديرنا”: لقاح “كوفيد-19” المعدل فعال ضد أحدث سلالات كورونا أولاً على ايرث نيوز.