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المنتخب الوطني يكمل تحضيراته لمواجهة الهند تحت زخات المطر 

المنتخب الوطني يكمل تحضيراته لمواجهة الهند تحت زخات المطر 
المنتخب الوطني يكمل تحضيراته لمواجهة الهند تحت زخات المطر 
2023/09/06 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خاض المنتخبُ الوطني، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته في ملعب بلدية شانغماي تحضيرًا لمواجهة منتخب الهند غداً الخميس في الساعة الخامسة والنصف 17:30 بتوقيت تايلند الواحد والنصف ظهراً 13:30 بتوقيت بغداد، وذلك ضمن إطار بطولة كأس ملك تايلند 49 . وشارك في تدريبات اليوم جميع اللاعبين والتي حضرها رئيس الوفد العراقيّ أحمد الموسوي، وجرت […]

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