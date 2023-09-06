2023/09/06 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خاض المنتخبُ الوطني، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته في ملعب بلدية شانغماي تحضيرًا لمواجهة منتخب الهند غداً الخميس في الساعة الخامسة والنصف 17:30 بتوقيت تايلند الواحد والنصف ظهراً 13:30 بتوقيت بغداد، وذلك ضمن إطار بطولة كأس ملك تايلند 49 . وشارك في تدريبات اليوم جميع اللاعبين والتي حضرها رئيس الوفد العراقيّ أحمد الموسوي، وجرت […]

ظهرت المقالة المنتخب الوطني يكمل تحضيراته لمواجهة الهند تحت زخات المطر أولاً على ايرث نيوز.