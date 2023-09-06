2023/09/06 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقرت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن ارتفعت أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، بدعم من ارتفاع الدولار وتجاهل المستثمرين للاضطرابات الناجمة عن خفض الإمدادات من السعودية وروسيا. وبحلول الساعة 1346 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عشرة سنتات إلى 90.14 دولار للبرميل، وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي […]

ظهرت المقالة النفط يستقر مع تراجع قلق الأسواق من اضطراب الإمدادات أولاً على ايرث نيوز.