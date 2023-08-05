شرطة ذي قار تجري كشف الدلالة لقاتل التربوي محمد الصويلي

2023/09/06 | 19:35 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء (6 ايلول 2023)، تفاصيل مقتل الاستاذ التربوي محمد الصويلي، مبينة ان المتهم بقتله طالب جامعي، وكانت الخلافات العائلة هي الدوافع وراء الجريمة.

وأوضحت قيادة الشرطة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "بجهود مكافحة الإجرام شعبة مكافحة سوق الشيوخ، ومن خلال التحقيق في قضية قتل الاستاذ التربوي (محمد عبد الكريم الصويلي)، تمكنت من كشف ملابسات الحادث والتوصل إلى اعترافات المتهم".

وأضافت انه "أحال قسم شرطة سوق الشيوخ الاوراق التحقيقية الخاصة بالجريمة والمتهم ( غ.ن.ك ) تولد ١٩٩٢ طالب جامعي يسكن سوق الشيوخ حي الزهراء الموقوف وفق المادة القانونية 406 من قانون العقوبات العراقي، الى مكافحة الإجرام بناء على توجيهات قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيگاني وبموافقات قضائية للوقوف على الحقائق".

واشارت الى انه "من خلال ذلك وبإشراف مدير المكافحة وضابط الشعبة ومحققين أكفاء اعترف المتهم أنه استخدم دراجة نارية وبندقية نوع كلاشنكوف وتوجه للوقوف بقرب دار المجنى عليه وأثناء مشاهدة المجنى عليه تم إطلاق النار عليه مما أدى إلى إصابته ولاذ بالفرار ، واكد أن جريمة القتل كانت بسبب خلافات عائلية".

واكدت "تدوين أقواله بالاعتراف قضائيا واجري له كشف الدلالة القانوني بالتعاون مع رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية والذي جاء مطابقا لاعترافاته وقررت المحكمة توقيفه لإكمال التحقيق أصوليا".

وسلط قسم العلاقات والإعلام الضوء على "كشف الدلالة للمتهم اطلاع المواطنين على حيثيات الجريمة التي وقعت يوم السبت الماضي في قضاء سوق الشيوخ جنوب المحافظة".