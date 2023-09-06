2023/09/06 | 19:45 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل دعا مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، الحكومة الاتحادية لصرف الاستحقاقات المالية للإقليم بالمبالغ المدرجة في جداول الموازنة والبالغة تريليوناً و375 مليار دينار، منها 906 مليارات دينار مخصصة للرواتب، لتتمكن حكومة إقليم كوردستان من دفع الرواتب، معرباً عن تعازيه ومواساته وتضامنه مع عوائل وذوي شهداء أحداث كركوك، وأدان بشدة العنف ضد المواطنين المدنيين