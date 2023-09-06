2023/09/06 | 20:26 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت شرطة بغداد الكرخ، اليوم الاربعاء (6 أيلول 2023)، اعتقال سارقين اثنين في منطقة الغزالية خلال 24 ساعة فقط.

وذكرت قيادة شرطة الكرخ في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بضرورة الحفاظ على اموال وممتلكات المواطنين من خلال تفعيل دور مفارز النجدة ضمن الأحياء والازقة وبتواجد ميداني لقائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن القت مفارز قاطع نجدة الغزالية التابع الى مديرية نجدة الكرخ في قيادة شرطة بغداد الكرخ خلال الـ٢٤ ساعة الماضية القبض على سارقين بالجرم المشهود".

وبينت ان "أحد المعتقلين تم اعتقاله بعد طلب احد المواطنين النجدة عن تعرض محله الى السرقة حيث تم القاء القبض على السارق وضبط المسروقات فيما القت مفارز القاطع القبض على متهم آخر اقدم على سرقة دراجة نارية بعد تطويق المنطقة وبحوزته الدراجة المسروقة حيث تم اقتياد المتهمين الملقى القبض عليهما مع المضبوطات الى مكتب مكافحة الاجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".