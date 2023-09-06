2023/09/06 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

حدد اتحاد رجال الدين في السليمانية، أجرة قراء القرآن في مجالس العزاء والمحافل الدينية، ودعا الأهالي إلى رفع شكاوى ضد غير الملتزمين من القراء. وقال نائب مسؤول إتحاد رجال الدين في السليمانية عطآ بينجويني، لوسائل اعلام كردية، انه “يقوم بعض الناس بدعوة قرّاء القرآن في مجالس العزاء والمناسبات الدينية، وأحياناً يتقاضون مبالغ كبيرة مقابل هذه […]

ظهرت المقالة “بعضهم يأخذ مليون!”.. تحديد أجرة قراء القرآن في السليمانية أولاً على ايرث نيوز.