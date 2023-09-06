2023/09/06 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ القت القوات الامنية، اليوم الاربعاء، القبض على سارقين اثنين في بغداد.وذكر بيان للداخلية وتلقته ايرث نيوز “تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية المحترم بضرورة الحفاظ على اموال وممتلكات المواطنين من خلال تفعيل دور مفارز النجدة ضمن الأحياء والازقة وبتواجد ميداني لقائد شرطة بغداد الكرخ اللواء الحقوقي بلاسم حمد حسن القت مفارز قاطع نجدة الغزالية التابع […]

ظهرت المقالة بالجرم المشهود.. القبض على سارقين اثنين في بغداد أولاً على ايرث نيوز.