2023/09/06 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

يواجه البريطانيون خطر أسوأ انخفاض في مستويات المعيشة منذ “الخمسينيات على الأقل”، حسبما أفادت مؤسسة ريزوليوشن فاونديشن البحثية في دراسة، الأربعاء. وأشارت المنظمة في بيان إلى أن الأُسر الأكثر تواضعاً “ستشهد (في الأشهر المقبلة) مزيداً من الانخفاض في الدخل، بسبب ارتفاع الضرائب، ونهاية مساعدات تكلفة المعيشة، وارتفاع كلفة السكن“. ويتابع مركز الأبحاث أن الزيادات التي […]

ظهرت المقالة البريطانيون مهددون بأسوأ تراجع بمستوى المعيشة منذ الخمسينيات أولاً على ايرث نيوز.