2023/09/06 | 20:30 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز / قال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون، اليوم الاربعاء، إن محاربة الفساد والفاسدين أصبحت فريضة دينية وواجب وطني. وكتب حنون في تدوينة على منصة “أكس” طالعتها إيرث نيوز، إن “من أهم الدروس التي نستخلصها من تلك الثورة انه لا يمكن إقامة دولة عادلة مع وجود الفساد والفاسدين”. واكد أن “محاربة الفساد والفاسدين […]

ظهرت المقالة رئيس هيئة النزاهة: محاربة الفساد والفاسدين أصبحت فريضة دينية وواجب وطني أولاً على ايرث نيوز.